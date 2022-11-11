На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР вспыхнул пожар

Пожар удалось быстро потушить. Фото: dnmchs.ru

На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР произошел пожар. Причиной стало возгорание компрессора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что потушить огонь удалось подручными средствами. Жертв и пострадавших нет.

- 10 ноября в 21:05 в Краснодонском районе в шахте «Самсоновская-Западная» ГУП ЛНР РТК «Востокуголь» ПП (производственного подразделения) «Шахтоуправление Краснодонское» на глубине 956 метров произошло возгорание компрессора на площади два квадратных метра. Пожар ликвидирован первичными средствами пожаротушения, - рассказали в ведомстве.

Напомним, данное предприятие считается опасным из-за возможных выбросов угля, газа и внезапных взрывов угольной пыли. Еще в августе на шахте «Самсоновская-Западная» произошло возгорание в сборном конвейерном штреке на горизонте 956 метров. Тогда спасателям пришлось тушить пожар в течение нескольких дней. Подобный инцидент был зафиксирован также год назад - при бурении разведочных скважин

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