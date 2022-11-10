Шесть представителей ЛНР стали финалистами российской национальной премии «Студент года»

Луганчане многократно демонстрировали свои способности за пределами Республики. Фото: ТГ/РСМ в ЛНР

Шесть молодых жителей ЛНР прошли в финал Российской национальной премии «Студент года». Об этом сообщил координатор проектов Российского союза молодежи (РСМ) в ЛНР Александр Быкадоров.

- Наши ребята многократно подтверждали свои способности, проявляли креатив в подходе к решениям различных кейсов не только на республиканских молодежных мероприятиях, но и далеко за границами нашей малой Родины,– написал в Telegram-канале представительства РСМ в ЛНР Быкадоров.

Он выразил уверенность, что ребята покажут себя на высоком уровне и займут призовые места.

«Студент года» – конкурсный и образовательный проект для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия реализуется в более чем 70 субъектах РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В списках финалистов среди вузов оказались: Ксения Ахмирова и Полина Пархомчук (ЛГАКИ им. Михаила Матусовского), Константин Луговской (Донбасский государственный технический институт).

В списках финалистов специального трека «Студент года. Медики»: Диана Назарян, София Евсюкова и Владислав Суббота (все из ЛГМУ им. Святителя Луки).

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