Глава ДНР заявил, что 90 процентов Павловки под Угледаром зачищено

Взятие села Павловка открывает дорогу на Угледар. Фото: Скриншот карты Яндекс

Село Павловка на подступах к Угледару под контролем сил ДНР, над населенным пунктом поднят республиканский флаг. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Павловка под нашим контролем, 90% населенного пункта зачищено, освобождено от неонацистской нечисти. Над населенным пунктом водружен флаг, но нам это дается дорогой ценой, — передает слова Пушилина корреспондент ДАН.

Об успехах на угледарском участке фронта сегодня также сообщили и в Министерстве обороны РФ.

- Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укреплённый район обороны противника, что позволило приступить к освобождению Павловки, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В МО добавили, что морские пехотинцы в составе мобильных бронегрупп атакуют одновременно по нескольким сходящимся направлениям, методично уничтожая врага.

Вместе с морпехами Павловку штурмуют и бойцы МВД Республики из оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

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