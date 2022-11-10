Жителей Донбасса освободят от пошлины за выдачу ряда документов РФ

Скоро по закону не нужно платить за выдачу паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, водительского удостоверения и регистрацию прав на недвижимичсть. Фото: МВД ДНР

Государственная Дума РФ освободила жителей ДНР и ЛНР от уплаты государственных пошлин за выдачу ряда документов. Приняты сразу во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ.

Закон освобождает жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей от уплаты государственных пошлин за выдачу российского паспорта, заграничного паспорта, национального водительского удостоверения и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Также от уплаты госпошлины освобождается совершение отдельных юридически действий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, на территориях ДНР и ЛНР - выдача вида на жительство в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также определение наличия гражданства РФ у лиц в соответствии с законами о принятии в состав РФ новых регионов.

Теперь закон будет направлен на утверждение в Совет Федерации, после чего поступит на подпись президента РФ.

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