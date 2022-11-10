Украинские боевики убили мирного жителя в Макеевке

В Горловке прямое попадание снаряда в административное здание КП «Управляющая компания Горловки». Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 10 ноября, украинские боевики нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате обстрела в поселке Крупской погиб мужчина 1963 г.р. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Продолжает поступать информация о пострадавших жителях в Донецке и Горловке. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела по улице Ильменской ранен мужчина 1962 г.р. С многочисленными осколочными ранениями пострадавший госпитализирован в ЦГБ № 14. В Никитовском районе Горловки по улице Заливной ранен мужчина 1956 г.р.

В Донецке, Макеевке и Горловке повреждены несколько многоэтажных и частных домов. Нанесен ущерб социальным объектам и инфраструктуре.

В Петровском районе Донецка обесточена 21 трансформаторная подстанция, без энергоснабжения 2100 абонентов поселков Александровка и Кременец. В Кировском районе столицы получил повреждения детский сад № 81 по ул. Жигулевская. В Червоногвардейском районе Макеевки - школа № 43. А в Центрально-Городском районе Горловки зафиксировано прямое попадание снаряда в административное здание КП «Управляющая компания Горловки» по ул. Пионерской.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный режиссер Егор Кончаловский во время визита в Донецк заявил о планах снять документальный фильм про Донбасс и его защитников

В столице ДНР мэтр встретился с Главой Республики Денисом Пушилиным (подробнее)