Центробанк ДНР закрывает два отделения в Старобешево и Донецке

Центробанк ДНР закрывает два отделения. Фото: ЦРБ ДНР

С 11 ноября 2022 года прекращают свою деятельность два отделения Центрального республиканского банка ДНР в Старобешево и Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- С 11 ноября 2022 года прекращает свою деятельность отделение № 1501/06 в поселке городского типа Старобешево Центрального республиканского банка, расположенное по адресу: поселок Старобешево, улица Школьная, д. 20 (МРЭО), - говорится в сообщении.

Также в этот день прекращает свою деятельность отделение № 0001/56 в Донецке, расположенное в микрорайоне Абакумова, улица Верхняя, д. 3.

- Клиенты данного отделения переводятся на обслуживание в отделение № 0001/82 в Донецке, расположенное по адресу: улица Кирова, д. 108.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике помимо ЦРБ жители могут воспользоваться услугами российского «Промсвязьбанка» («ПСБ») и Международного расчетного банка («МРБ Банк»), который базируется в Южной Осетии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановление набирает обороты: как помогают городам Донбасса регионы-шефы

В городах и районах Республики кипят работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни (подробнее)