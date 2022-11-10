В Луганске пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Песков наградил медалями главврача ЛРКБ и его заместителя

Дмитрий Песков (четвертый слева) посетил Луганскую республиканскую клиническую больницу. Фото: МЗ ЛНР

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в ходе визита в Луганск наградил медалями главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олега Вольмана и его заместителя по хирургической работе Дмитрия Котуху. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- 8 ноября Луганскую республиканскую клиническую больницу посетил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента Песков Дмитрий Сергеевич. Он вручил награды военным и медикам Республики. Медалями «За взаимодействие» награждены главный врач ЛРКБ Олег Вольман и заместитель главного врача по хирургической работе Дмитрий Котуха, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече участвовали министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Оксана Гусева.

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