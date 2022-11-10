В Харцызске через несколько месяцев будет открыт подростковый центр

Мария Львова-Белова во время встречи с Денисом Пушилиным. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Центр для подростков будет открыт в Харцызске через два-три месяца. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

- Сейчас смотрели помещение под подростковый центр в Харцызске, планируем через 2-3 месяца уже открываться. Понятно там, что по ремонту, по оборудованию, по средствам, — сказала Львова-Белова.

Руководитель Республики заверил, что готов поддержать эти начинания.

- Как всегда, встреча с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой прошла продуктивно. Отдельное внимание уделили помощи детям военнослужащих. От нас за этот вопрос отвечает уполномоченный по правам ребенка ДНР Элеонора Федоренко, - сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Мария Алексеевна уделяет повышенное внимание детям Донбасса, а также прослеживает судьбы тех деток, которые получили опеку в семьях других регионов России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановление набирает обороты: как помогают городам Донбасса регионы-шефы

В городах и районах Республики кипят работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни (подробнее)