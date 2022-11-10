В Стаханове после обстрела HIMARS спасатели извлекли из-под завалов дома пожилого мужчину

В Стаханове повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередачи. Фото: АГ Стаханова

Жилые дома, газопровод и линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения при обстреле Стаханова киевскими силовиками. ВСУ дважды за ночь обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Были выпущены 4 ракеты.

- Вследствие попадания одной из ракет на улицу Восточную произошло частичное разрушение частного дома. Под завалами оказался пожилой хозяин, дома был один. Соседи, выйдя на улицу после бомбардировки, услышали крики о помощи. Сразу же сообщили об этом в службу 101 и до прибытия спасателей сами начали разбирать конструкции, - рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Разбор завалов с помощью прибывших спасателей продолжался около часа. Только чудом мужчина не пострадал. После осмотра медиков от госпитализации отказался.

Также этой ночью киевские силовики обстреляли Артемовск в Перевальском районе, по городу выпущены три ракеты HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

А 9 ноября шесть мирных жителей получили ранения в Кременной в результате обстрела ВСУ. По городу были выпущены два снаряда из артиллерийского орудия 155 мм.

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