В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей, еще шестеро ранены

Последствия обстрела улицы Вахрушева в Куйбышевском районе Донецка, в результате которого погиб 20-летний житель. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 34 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 138 снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Новоселовка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район), Кременец.

В результате обстрелов погибли трое мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, а также в ранее освобожденных Владимировке и Мариуполе. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, ранее освобожденных Владимировке и Никольском.

Повреждены 8 домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, Владимировке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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