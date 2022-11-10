Из украинского плена вернулись еще 35 защитников ЛНР

Бойцов ЛНР встречали с цветами. Фото: ТГ/Пасечник

Еще 35 военнослужащих Народной милиции Республики вернулись из украинского плена. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены! – написал в своем Telegram-канале врио Главы ЛНР.

Пасечник уточнил, что сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди – реабилитация.

- Наконец-то парни могут обнять родных. Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков! – добавил врио Главы ЛНР.

Ранее Республика в рамках обменов пленными с Украиной возвратила домой 11, а затем девятерых и четверых защитников Республики. Также из украинского плена вернулись домой десятки военнослужащих Народной милиции ДНР.

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