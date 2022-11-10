Глава ДНР поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Денис Пушилин вручил бойцам «Каскада» высокие награды ДНР. Фото: АГ ДНР
Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников органов внутренних дел ДНР с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в ТГ-канале руководителя региона.
- Сегодня вы не только оберегаете покой и порядок в населенных пунктах Республики. Бойцы ОБТФ «Каскад» храбро противостоят на фронте внешнему врагу — украинскому неонацизму, проявляя мужество и героизм. Благодарю вас за блестящую службу, за верность долгу и своим землякам, — говорится в тексте.
Пушилин отметил, что смелость, дисциплинированность, честность, принципиальность, смекалка характерны для сотрудников МВД Республики.
Напомним, День сотрудника органов внутренних дел ДНР празднуется 10 ноября. В этот же день аналогичный профессиональный праздник отмечается в России, как ранее в СССР — День советской милиции.
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