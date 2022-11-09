Владимир Путин посмертно наградил полицейских ДНР, погибших при исполнении служебно-боевых задач

Еще более 70 полицейских были посмертно отмечены наградами ДНР. Фото: ДАН

Указом Президента России Владимира Путина трое полицейских Донецкой Народной Республики посмертно отмечены государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— За личную отвагу, мужество и храбрость, проявленные при исполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции по освобождению территории Донецкой Народной Республики, Указом Президента Российской Федерации трое правоохранителей были посмертно награждены орденом Мужества и медалью «За отвагу», — сказано в документе.

Кроме того, более 70 полицейских были посмертно отмечены наградами ДНР — орденом Республики, знаком отличия Георгиевский крест и медалью «За отвагу», еще порядка 70 павших — удостоились ведомственных наград.

Мероприятие прошло 8 ноября — в День памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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