В ЛНР с 1 января начнет действовать федеральный закон о госзакупках

В ДНР и ЛНР продолжаются интеграционные процессы в Россию. Фото: пресс-служба Парламента ЛНР

С 1 января в Луганской Народной Республике начнет применяться Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщил председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий.

— Это сложный закон, но он направлен на противодействие коррупции. Закон позволяет максимально обезопасить сделки бюджетных организаций, закупающих товары и услуги за бюджетные деньги, — отметил Белецкий. — Мы проработали вопросы обучения специалистов по госзакупкам и прочие нюансы. Я думаю, с 1 января мы сможем уверенно его применять.

Тем временем в ДНР планируют создать отделения Ростехнадзора и других федеральных органов государственной власти. Некоторые силовые ведомства уже проходят процесс формирования в Республике.

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