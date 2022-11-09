Украинские боевики ранили трех мирных жителей во Владимировке

Ранение во Владимировке получили три мирных жителя Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Владимировка, временно включенный в зону влияния и ответственности администрации Старобешевского района ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Гагарина ранена женщина 1991 года рождения, а также мужчины 1973 и 1974 годов рождения, — отметили в СЦКК.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом на улице Гагарина, 4.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего два мирных жителя, в том числе водитель рейсового автобуса, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены также частные жилые дома вбили супермаркета «Обжора» на улице Артема.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях у Павловки вблизи Угледара

Русский освободительный марш продолжается (подробнее)