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НовостиПолитика9 ноября 2022 12:33

Украинские боевики ранили трех мирных жителей во Владимировке

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Республики
Виктория ПОДАРОВА
Ранение во Владимировке получили три мирных жителя

Ранение во Владимировке получили три мирных жителя

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Владимировка, временно включенный в зону влияния и ответственности администрации Старобешевского района ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Гагарина ранена женщина 1991 года рождения, а также мужчины 1973 и 1974 годов рождения, — отметили в СЦКК.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом на улице Гагарина, 4.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего два мирных жителя, в том числе водитель рейсового автобуса, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены также частные жилые дома вбили супермаркета «Обжора» на улице Артема.

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