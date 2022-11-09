Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата ДНР Михаила Жукова

Михаил Валерьевич погиб в бою под Угледаром

При выполнении боевого здания погиб депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, командир взвода Михаил Жуков. Врио Главы Республики выразил соболезнования семье и коллегам депутата. Об этом Денис Пушилин рассказал своем телеграм-канале.

— Я знал его по работе в парламенте. Всегда спокойный, рассудительный, скромный парень, который с первых дней украинской агрессии на земле Донбасса пошел защищать мирных жителей. Он не стремился к должностям, а депутатом стал потому, что надо, — рассказал Денис Пушилин. — Никогда не боялся ответственности, не бежал от нее. Всегда делал то, что должно. Так и погиб: на боевом посту, делая свою трудную мужскую работу.

Депутат республиканского парламента Елена Шишкина подчеркнула, что Михаил Жуков погиб в бою под Угледаром.

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