Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях у Павловки вблизи Угледара

В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, ранее штурмовые отряды продвинулись вглубь обороны ВФУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В районе населенного пункта Павловка вблизи Угледара продолжаются тяжелые бои. Без занятия Павловки освобождение Угледара будет крайне затруднительным. Об этом сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Тяжелые бои идут в районе населенного пункта Павловка. Но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка, в частности, — подчеркнул лидер Республики.

Напомним, что 30 октября в Министерстве обороны России сообщили о продвижении российских военных вглубь обороны ВФУ под Угледаром. Штурмовые отряды продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка.

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