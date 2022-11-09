Артисты Молодежного театра выступят в 17 населенных пунктах ДНР

Юным зрителям расскажут о правилах дорожного движения и поведения с огнем. Фото: Минкульт ДНР

Артисты Донецкого республиканского молодежного театра выступят для школьников в 17 населенных пунктах Донецкой Народной Республики в рамках проекта «Культура для школьников». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики.

— Для самых маленьких зрителей будут показаны театрализованные программы из проекта «Театрик»: «Приключения с огнем» о правилах поведения с огнем, и «Кто украл светофор?» о правилах дорожного движения – познавательные музыкальные сказки по мотивам произведений Натальи Шор, — отметили в Минкульте.

В пресс-службе подчеркнули, что первое представление в рамках проекта посмотрели зрители города Комсомольское. Зрители в игровой интерактивной форме знакомились с правилами обращения с огнем.

Гастрольная программа театра продлится до 30 ноября. Спектакли Донецкого молодежного театра смогут посмотреть в 15 населенных пунктах 7 районов и в 2 городах ДНР.

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