Количество раненых в Киевском районе Донецка возросло до двух

Поврежден, в том числе, рейсовый автобус. Фото: ДНР Онлайн

В Киевском районе Донецка возросло количество раненых в результате обстрела улицы Артема. Ранение получил водитель рейсового автобуса и еще один мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ Киевского района Донецка число раненых возросло до двух человек, — отметили в Штабе.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли улицу Артема в Киевском районе города. Под огнем украинских боевиков оказался рейсовый автобус, а также дома частного сектора возле магазина «Обжора». Водитель автобуса получил ранение.

За сутки ВФУ убили двух мирных жителей в Кировском и Ленинском районах Донецка, еще три человека получили ранения различных степеней тяжести. Под огнем оказались семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

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