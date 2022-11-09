ВФУ повредили три многоквартирных дома в Стаханове

ВФУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждено три жилых дома. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS повреждено три многоквартирных жилых дома. Противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли город Кременную в ЛНР из арторудия натовского калибра, погибла пожилая женщина, и еще один человек получил ранения. Кроме того, ВФУ повредили жилой дом в городе. Обстрел населенного пункта в ЛНР был зафиксирован в 15:00 8 ноября.

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