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НовостиПолитика9 ноября 2022 9:13

ВФУ повредили три многоквартирных дома в Стаханове

Город обстреляли американскими HIMARS
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS

ВФУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждено три жилых дома. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS повреждено три многоквартирных жилых дома. Противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли город Кременную в ЛНР из арторудия натовского калибра, погибла пожилая женщина, и еще один человек получил ранения. Кроме того, ВФУ повредили жилой дом в городе. Обстрел населенного пункта в ЛНР был зафиксирован в 15:00 8 ноября.

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