В ДНР планируют открыть отделения Ростехнадзора и других федеральных органов

в Республике прорабатывают вопрос создания федеральных органов власти. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике создают территориальный орган Ростехнадзора. Ранее функции ведомства выполнял Гортехнадзор ДНР, который планируют интегрировать в федеральный орган. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— В рамках рабочей встречи с руководителем Ростехнадзора РФ Александром Вячеславовичем Трембицким наметили план интеграции нашей структуры Гортехнадзора ДНР в федеральный орган, — подчеркнул Хоценко. — В частности, это касается выработки и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленной безопасности.

Председатель Правительства Республики отметил, что в ДНР проходит процесс формирования территориальных подразделений федеральных органов государственной власти.

— Мы уже проработали вопросы создания таких территориальных управлений федеральных органов как казначейство, налоговая служба, Росреестр. Кроме того, некоторые силовые ведомства проходят уже процесс формирования, — рассказал Виталий Хоценко.

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