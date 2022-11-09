ВФУ ранили водителя автобуса в Киевском районе Донецка

Снаряды украинских боевиков повредили частые дома по улице Артема. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому району Донецка, в результате чего ранение получил мирный житель возле магазина «Обжора». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина «Обжора». Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель. Информация уточняется, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что Киевский и Куйбышевский районы города остаются под обстрелами украинских боевиков. По данным СЦКК в 08:43 из Нетайлово по мирным жителям выпущено еще три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, и еще три человека были ранены. В результате обстрелов ВФУ повреждены 27 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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