Украинские боевики за сутки обстреляли семь населенных пунктов ДНР

Украинские боевики обстреляли в том числе Ленинский район города. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя в Кировском и Ленинском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили три человека в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За истекшие сутки Представительство СЦКК сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка, — отметили в СЦКК.

Кроме того, повреждены 27 домов в Ленинском и Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-городском районах Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 155 и 152 мм.

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