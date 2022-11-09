В Киевском районе Донецка обнаружены два трупа

В Киевском районе Донецка устанавливают причины смерти двух людей. Фото: архив КП

Два трупа были найдены в одной из квартир многоквартирного дома на Киевском проспекте в Киевском районе города. Причина смерти людей устанавливается. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По поступившей информации 8 ноября в 23:40 в Киевском районе в доме по проспекту Киевскому, 1б, в одной из квартир обнаружены 2 трупа. Причина смерти устанавливается, — отметил мэр.

Тем временем за сутки вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя в Кировском и Ленинском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили три человека в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка. Кроме того, повреждены 27 домов в Ленинском и Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-городском районах Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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