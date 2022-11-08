«Это нужно выжигать каленым железом»: Денис Пушилин раскритиковал работу отдельных чиновников в ДНР

Глава Республики указал чиновникам на их самое уязвимое место - бюрократизм. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Подход некоторых чиновников к решению проблемных вопросов в ДНР просто недопустим. Об этом заявил в ходе вечернего видеообращения в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что еще весной этого года был найден инвестор, который в самый сложный период с обеспечением Республики питьевой водой вызвался построить завод по ее розливу. Все работы планировалось сделать за месяц.

И вот прошло уже полгода, как человек, который просто пожелал оказать помощь, не может согласовать с чиновниками все бумаги.

- Чиновникам проще найти массу оправданий, почему это нельзя сделать, почему это не соответствует чему-то вместо того, чтобы найти решение - с теми дополнительными ресурсами, которые у нас сейчас есть, с учетом боевых действий, с учетом острой потребности в воде для наших граждан, - возмущен лидер ДНР.

Такой подход, по мнению Дениса Пушилина, недопустим.

- Это нужно выжигать каленым железом. Иначе в этом чиновничьем беспределе, в этой бюрократической бесконечной проволоке мы просто погрязнем, - считает он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке пояснили, из-за чего всех жителей города не удается обеспечить теплом

В столице ДНР до сих пор не запустили все котельные (подробнее)