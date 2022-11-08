ВСУ обстреляли Кременную из артиллерии натовского калибра, погибла женщина

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики обстреляли город Кременную в ЛНР из арторудия натовского калибра, погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 15:00 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм (один снаряд), - заявили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что в результате обстрела погибла женщина - мирная жительница 1958 года рождения. Кроме того, ранения получил мужчина 1983 года рождения, а также был поврежден жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили восемь ракет HIMARS по Меловатке и Сватово, разрушив жилье. ВСУ нанесли удары по местам, где нет военнослужащих РФ.

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