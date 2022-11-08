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НовостиПолитика8 ноября 2022 18:03

ВСУ намеренно обстреляли электроподстанцию в Ясиноватой

В результате попадания украинского боеприпаса трансформатор загорелся
Ирина ДМИТРИЕВА
Подвергшаяся обстрелу подстанция была резервной. Фото: mintek-dnr.ru

Подвергшаяся обстрелу подстанция была резервной. Фото: mintek-dnr.ru

Украинские войска намеренно обстреляли электроподстанцию в Ясиноватой. В результате попадания украинского боеприпаса трансформатор загорелся. Ремонтные бригады сделали все возможное, чтобы оперативно восстановить электроснабжение города в полном объеме. Удалось не только вернуть свет, но и запустить все котельные. Однако электрические сейчас сети сильно перегружены и работают на пределе возможного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- Призываем всех ясиноватцев максимально ограничить потребление электричества! - призвал горожан мэр.

Как пояснил градоначальник журналистам ДАН, подвергшаяся обстрелу подстанция - это резерв, который сделали на случай выхода из строя основных источников в городе. Станция находится в поле, и мишенью украинских боевиков была именно она. По предварительным данным, жертв в результате обстрела нет.

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