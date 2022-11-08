В Донецке не хватает людей для обслуживания котельных

Рабочих рук не хватает. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке заявили про острый дефицит рабочих рук для обслуживания котельных. Решение этой проблемы врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

Как отметил гендиректор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка, котельным не хватает порядка 70% персонала. С такой же проблемой столкнулись и жилищно-коммунальные службы города, где нет и половины необходимых сотрудников.

- Давайте смотреть, где конкретно усилить тогда, и какие специальности, - предложил в ответ Денис Пушилин.

В свою очередь, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов подсказал еще один возможный вариант.

- В те районы, которые ведет Москва сегодня, нужно просить Петра Павловича Бирюкова (заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, - ред.) добавить несколько ремонтно-аварийных бригад на подключение, а часть людей перевести в те районы, в которых Москва работы еще не ведет, - сказал он.

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