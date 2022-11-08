В ДНР на выплату зарплат, пенсий и пособий направят более 70 процентов бюджета

С 2023 года Республика перейдет на двухуровневый бюджет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике продолжают работать над составлением главного финансового документа, по которому регион будет жить весь 2023 год. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что главным приоритетом для властей по-прежнему остается социальная защита и благополучие граждан.

- Более 70% бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году будет направлено на финансирование социальных пособий, пенсионных выплат и заработной платы, - заявил чиновник.

По словам Хоценко, в следующем году ДНР перейдет на двухуровневый бюджет. Это значит, что часть органов государственной власти будут финансироваться уже за счет федерального бюджета.

- Нам важно выстроить четкую и сбалансированную линию по интеграции экономики региона в экономическую политику Российской Федерации, - подчеркнул премьер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ДНР присоединится ко всем федеральным программам и нацпроектам России в сфере строительства

В Республике планируют в первую очередь восстановить разрушенную инфраструктуру и обеспечить приемлемые условия проживания для людей (подробнее)