В ДНР на выплату зарплат, пенсий и пособий направят более 70 процентов бюджета

С 2023 года Республика перейдет на двухуровневый бюджет
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Донецкой Народной Республике продолжают работать над составлением главного финансового документа, по которому регион будет жить весь 2023 год. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.
Он отметил, что главным приоритетом для властей по-прежнему остается социальная защита и благополучие граждан.
- Более 70% бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году будет направлено на финансирование социальных пособий, пенсионных выплат и заработной платы, - заявил чиновник.
По словам Хоценко, в следующем году ДНР перейдет на двухуровневый бюджет. Это значит, что часть органов государственной власти будут финансироваться уже за счет федерального бюджета.
- Нам важно выстроить четкую и сбалансированную линию по интеграции экономики региона в экономическую политику Российской Федерации, - подчеркнул премьер.
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