В Донецке жителям обстреливаемых районов будут выдавать электронагреватели

В качестве временного источника тепла можно будет использовать обогреватели Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям обстреливаемых районов Донецка, которые живут в домах, где отсутствует отопление, выдадут электронагреватели. Для этого необходимо будет оформить заявку. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин на встрече с генеральным директором ГП «Донбасстеплоэнерго» Алексеем Цюпкой.

- По тем районам, где сложность вообще из-за обстрелов с водой, с подвозом, мы проговаривали, что людям будем выдавать, где это критично, электронагреватели, - заявил руководитель региона.

На уточняющий вопрос Главы Республики, в какой стадии находится решение этого вопроса, гендиректор «Донбасстеплоэнерго» ответил, что выдача обогревателей, возможно, будет организована уже со следующей недели. В этом помогут сотрудники МЧС ДНР.

- Я вижу, что проблема у нас есть именно по городу Донецку, по тем районам, которые обстреливаются, надо выдавать обогреватели, - подтвердил Цюпка.

Сообщается также, что властями рассматривается вопрос о размещении в пунктах временного размещения жителей, проживающих на линии разграничения и в домах которых специалисты не могут наладить подачу тепла из-за постоянных обстрелов.

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