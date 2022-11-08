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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:22

ДНР присоединится ко всем федеральным программам и нацпроектам России в сфере строительства

В Республике планируют в первую очередь восстановить разрушенную инфраструктуру и обеспечить приемлемые условия проживания для людей
Ирина ДМИТРИЕВА
Планы строительных работ на следующий год обнародуют сразу же после того, как будут составлены программы развития городов и районов Республики

Планы строительных работ на следующий год обнародуют сразу же после того, как будут составлены программы развития городов и районов Республики

Фото: Иван МАКЕЕВ

ДНР намерена присоединиться ко всем российским федеральным программам и национальным проектам по строительству. Об этом заявил в комментарии ДАН министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Эдуард Осипов.

Он отметил, что в ближайших планах - восстановить разрушенную войной инфраструктуру региона.

- В ближайшем будущем Республика присоединится ко всем федеральным программам и нацпроектам. Сейчас же, учитывая особые условия - военное положение, в первую очередь, нам надо восстановить разрушенные объекты и обеспечить жителям приемлемые условия проживания, - пояснил он.

По словам министра, планы строительных работ на следующий год обнародуют сразу же после того, как будут составлены программы развития городов и районов Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва и ДНР будут развивать экономическую интеграцию и укреплять двусторонние связи в целом ряде областей. Среди них - транспорт, IT-технологии, промышленность, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование, социальная защита, наука и культура.

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