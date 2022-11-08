В ДНР рассказали, как сбивают украинские дроны

В Донбассе продолжается специальная военная операция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В небе над Донбассом продолжают сбивать украинские беспилотники. Так, за прошедшие сутки союзным силам удалось уничтожить в небе еще несколько дронов ВСУ. Кроме того, была ликвидирована часть военной техники противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две М777, 2А65 и 2С3), два танка (Т-72Б и Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника, - рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, бойцам Республики удалось ликвидировать за сутки до 50 киевских силовиков.

В ЛНР потери украинской армии оценили в 40 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

- Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - озвучил он количественные потери со стороны ВСУ.

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