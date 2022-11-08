За сутки на территории ДНР под обстрелами погибли 3 человека, еще 7 ранены

Обстрелами повреждены 14 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 151 боеприпас. Противник применял реактивные системы залпового огня «Град», а также артиллерию калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики - Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Михайловка, Яковлевка, Каштановое и Минеральное.

Не обошлось без жертв.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка - девочки-подростка 2008 года рождения, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также в ранее освобожденной Владимировке, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 14 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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