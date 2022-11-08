В Луганске загорелось общежитие педагогического университета

Пострадавших нет, однако одна из комнат студентов полностью выгорела. Фото: dnmchs.ru

В Луганске произошел пожар в студенческом общежитии - загорелась одна из комнат учащихся Луганского государственного педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что инцидент произошел вечером 7 ноября. Прибывшие на место спасатели срочно эвакуировали из горящего здания 188 человек.

Пострадавших нет, однако комната студентов полностью выгорела. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в переноске.

- В результате короткого замыкания электрического удлинителя пожаром уничтожены электропроводка, бытовая техника, мебель, домашние вещи на площади четыре квадратных метра, повреждены деревянный стол, внутренняя облицовка на площади 17 квадратных метров в комнате общежития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», - проинформировали в ведомстве.

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