Пожар в здании управления Донецкой железной дороги длится уже более 17 часов

По мере продвижения пожарным приходится разбирать конструкции, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения огня. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация пожара в здании администрации Донецкой железной дороги, возникшего вследствие ночного обстрела ВСУ, все еще продолжается. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Ликвидация пожара продолжается, - заявили в спасательном ведомстве.

В министерстве пояснили, что тушение возгорания осложняет дефицит воды в городе и особенности строения здания. Это старинная постройка с деревянными межэтажными и стеновыми перегородками. По мере продвижения пожарным приходится разбирать конструкции, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения огня. Это требует больших сил и объема воды.

- Если, условно, это здание сейчас оставить как есть, оно буквально часа через три начнет повторно гореть. Разбор и проливка - это работа рутинная, плюс достаточно большая площадь пожара, - рассказал один из спасателей, который осведомлен с ситуацией.

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