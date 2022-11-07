В Луганске восстановили почти 300 социальных и инфраструктурных объектов за год

Российские строители продолжат восстанавливать инфраструктуру города и создавать более комфортные условия жизни для луганчан Фото: Павел ХАНАРИН

В Луганске в этом году восстановили уже почти 300 социальных и инфраструктурных объектов. Все - благодаря шефской помощи, поступившей из России. Об этом сообщил заместитель директора Департамента капитального ремонта Москвы Василий Епифанцев, который принял участие в открытии восстановленного российскими строителями Луганского учебно-воспитательного комплекса имени Берегового.

По словам Епифанцева, представители московских инженерных компаний работают в ЛНР с мая 2022 года и выполняют ту программу, которая была согласована администрацией Луганска и Правительством Москвы.

- В соответствии с данной программой только в этом году москвичам предстоит провести работы на 322 объектах. В настоящее время я хочу вам доложить о том, что работы в полном объеме завершены на 295 объектах, - заявил он.

Сообщается, что российские строители из Луганска пока не уезжают, они продолжат восстанавливать инфраструктуру города и создавать более комфортные условия жизни для луганчан.

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