Освобождение всей территории ДНР не гарантирует прекращения огня со стороны ВСУ, но сильно снизит число обстрелов

На вооружении ВСУ все еще находятся дальнобойные орудия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Даже полное освобождение всей территории ДНР не даст гарантий того, что огонь со стороны вооруженных сил Украины сразу же прекратится, так как на вооружении ВСУ все еще находятся дальнобойные НАТОвские орудия. Об этом заявил в комментарии ДАН руководитель донецкого представительства в СЦКК Руслан Якубов.

- Опыт ЛНР говорит о том, что противник применяет вооружение, способное нанести разрушения на территории Республики (РСЗО HIMARS с дальностью до 84 км, авиаракеты HARM с дальностью действия до 120 км и т. п.). И все же, полное освобождение нашей территории существенно снизит интенсивность атак и изменит номенклатуру применяемого вооружения, - считает он.

Руководитель представительства также подчеркнул, что освободительная операция на территории Республики значительно осложняется тем, что ВСУ часто окапываются в жилых застройках.

- Уже ни для кого не новость, и собрано немало свидетельств, что вооруженные формирования Украины прикрываются буквально «живым щитом» в виде гражданского населения, а также оборудует свои огневые позиции в школах, больницах, жилых домах, - напомнил Якубов.

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