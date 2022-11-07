ВСУ совершили ночью артналет на Ясиноватую, в городе множественные разрушения

Повреждения получили 10 многоквартирных домов и дома частного сектора. Фото: ТГ/Шевченко

Этой ночью украинские войска совершили мощный артналет на Ясиноватую. Он привел к множественным повреждениям жилого фонда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Мэр уточнил, что пострадали более десятка жилых домов и служба скорой помощи - был поврежден ее автомобиль.

- Разрушения получили 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, станция скорой помощи, - перечислил градоначальник.

По словам Шевченко, под ударом оказалась также энергетическая и газовая инфраструктура города. В результате обстрела была обесточена насосная станция, подающая воду на город, а также котельная №14. Часть города осталась без электроснабжения. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщили в СЦКК, обстрел Ясиноватой произошел ближе к полуночи. Противник выпустил в ее направлении 6 артснарядов калибром 122 мм. После 6 часов утра были нанесены еще несколько ударов из 152-мм артиллерии.

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