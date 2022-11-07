В Донецке из-за обстрела территории ЖД было остановлено движение троллейбусного маршрута №2

Жителей просят учесть данную информацию при планировании поездок по городу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с обстрелом Донецкой железной дороги и ликвидацией его последствий в столице ДНР временно остановили движение троллейбусного маршрута №2. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Уважаемые дончане, в связи с утренним обстрелом здания Управления Донецкой железной дороги и ликвидацией его последствий временно остановлено движение троллейбусного маршрута №2, - проинформировал он.

Вместо троллейбусов для удобства граждан был на время запущен автобусный маршрут «Дворец бракосочетания - Ж/Д вокзал».

- Просим учесть данную информацию при планировании поездок по городу, - заявил мэр.

Напомним, сегодня ночью украинские войска обстреляли территорию Донецкой железной дороги из американской установки Himars. В результате прямого попадания в здание управления ЖД в Ворошиловском районе возник мощный пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

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