Военнослужащий ДНР: В украинском плену нам говорили, что вас вообще надо живьем закапывать

Денис Пушилин попросил освобожденных военнослужащих сообщать о тех, кто остается в украинских застенках. Фото: АГ ДНР

Военнослужащие ДНР, которые вернулись из украинского плена 3 ноября, рассказали об условиях, в которых их содержали на Украине.

Максим Чеканов из Шахтерска находился в плену в Харьковском СИЗО. Он отметил, что не было смысла ждать от украинских боевиков возможности связаться с родными.

- Они как говорят: вас вообще надо живьем закапывать. Издевались, как могли, – поделился Максим.

На вопрос о дальнейших планах он ответил: «Залечить раны и опять идти в бой».

Освобожденных военнослужащих из Донецка, Горловки, Харцызска, Макеевки, Шахтерска, Снежного сегодня в Амвросиевке встречали врио Главы ДНР Денис Пушилин, родные и близкие, руководители городов и районов Республики, жители региона.

Своей радостью от встречи с мужем Игорем поделилась Александра Савельева из Снежного.

- Сказали, что погиб. В новостях увидела, что обменяли его. Просто не поверила глазам, что он живой. Честно, не поверила глазам. Думала, всё, его уже нет, - сказала Александра.

Напомним, в ходе обмена 3 ноября были освобождены 19 военнослужащих ДНР. Сегодня в Республику прибыли 15 человек, еще четверо остались в российском госпитале, так как они нетранспортабельны.

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