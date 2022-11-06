Денис Пушилин встретился с военнослужащими ДНР, которые возвращены из украинского плена

Денис Пушилин сообщил, что освобожденные из плена пройдут лечение и реабилитацию. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня встретился с освобожденными из украинского плена военнослужащими Республики. Мероприятие прошло в Амвросиевке, на нем также присутствовали омбудсмен Республики Дарья Морозова и семьи бывших пленных.

- Главная задача для нас — ни о ком не забыть, всех вытащить. Условия там крайне сложные, украинский режим делает все возможное, чтобы не считаться с какими-либо международными конвенциями и моральными составляющими. Мы понимаем, какое количество человек находится в плену, абсолютно всех нужно вернуть, — отметил Пушилин на встрече.

Всего в ходе обмена 3 ноября были освобождены 19 военнослужащих ДНР. Сегодня в Республику прибыли 15 человек, еще четверо остались в российском госпитале, так как они нетранспортабельны.

- Все бойцы отмечают физическое воздействие и моральные унижения. Будем лечить, восстанавливать документы. Дальше — реабилитация, — подчеркнул Пушилин.

Напомним, что обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле «107 на 107» прошел 3 ноября. По его результатам в ДНР и ЛНР должны вернуться в общей сложности более 60 человек.

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