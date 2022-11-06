Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 110 украинских боевиков, пять танков и пять беспилотников

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 110 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), гаубица («2А65»), РСЗО «Град», 3 танка (2 Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито 5 БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 70 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, 15 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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