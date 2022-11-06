В Стаханове в результате обстрела ВСУ американскими ракетами HIMARS погиб мирный житель

В Стаханове была повреждена водопроводная линия по улице Карла Либкнехта. Фото: Администрация города

Сегодня, 6 ноября, погиб пожилой мужчина в результате обстрела Стаханова со стороны киевских силовиков. Об этом сообщила администрация города.

- К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте, - говорится в сообщении.

Также была повреждена водопроводная линия по улице Карла Либкнехта. Аварийные бригады «Луганскводы» проводят замену поврежденного участка. Движение по улице временно перекрыто, скорректированы маршруты общественного транспорта.

По информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, по городу были выпущены четыре ракеты. Удар был нанесен по центру населенного пункта.

Также сегодня киевские силовики обстреляли Алчевск из HIMARS. По городу были выпущены три ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что за прошедшие сутки, 5 ноября, по населенным пунктам Сватово и Кременная было выпущено шесть ракет. В результате обстрела в Сватово разрушены пять гаражей и уничтожены два автомобиля.

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