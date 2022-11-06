Дети ЛНР, получившие ранения, отправились вместе с семьями на отдых в Сочи

Детей и их родных ожидает двухнедельный отдых в Сочи Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Дети из ЛНР, получившие различные ранения в результате украинской агрессии, отправились вместе с семьями на двухнедельный отдых в Сочи. В составе группы - шесть семей из Северодонецка, Стаханова, Лисичанска, Кременной и поселка Троицкое.

- Для семей будут организованы экскурсии. Дети посетят театры, музеи, аквапарк, также будут поездки в горы. Будет возможность пообщаться с психологами, получить консультации профильных специалистов, - рассказал руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка ЛНР Олег Шкода.

- Программа очень интересная. Надеюсь, нам очень понравится. Эмоции переполняют. Это первая поездка за восемь с половиной месяцев того, что мы пережили. Поэтому надеемся на развлечения, отдых и положительные эмоции, - сказала жительница Кременной Ольга Баграй.

Поездка организована при поддержке врио Главы ЛНР Леонида Пасечника, всероссийской партии «Единая Россия», фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» и фонда «Мантера».

Ранее отдых в Сочи был организован для семей с получившими ранения детьми из Луганска, Алчевска, Первомайска, Лисичанска, Стаханова и Сватово.

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