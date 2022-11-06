В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадали четверо мирных жителей

Последствия обстрела Ленинского района Донецка из РСЗО «Himars». Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 25 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 114 ракет, снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Himars», «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 152 мм, танк.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов получили ранения четверо мирных жителей в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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