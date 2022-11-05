В Кировском районе Донецка ранен мирный житель

ВФУ продолжают обстреливать столицу ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранение получил мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в результате дневного обстрела поселка Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения, — подчеркнул мэр города.

Кулемзин отметил, что жители Киевского района также оказались под огнем украинских боевиков. В 20:15 из населенного пункта Орловка по мирным кварталам города выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Куйбышевский район Донецка и сегодня оказался под огнем ВФУ — снаряд украинских карателей приземлился в частном секторе района недалеко от школы № 21.

Украинские боевики также обстреляли и Петровский район города. В результате обстрела было повреждено остекление, входная дверь, хозяйственная постройка и забор частного домовладения.

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