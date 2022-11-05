Сотрудники РЭС восстановили электроснабжение 2400 потребителей в Горловке

Энергетики приступили к ремонтным работам после нормализации обстановки. Фото: пресс-служба Минугля ДНР

Энергетики восстановили электроснабжение порядка 2400 потребителей в Горловке. Ранее в городе были обесточены 15 трансформаторных подстанций в результате обстрела вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Сотрудники Горловского РЭС вернули энергоснабжение всем 2406 потребителям, которые оставались без электричества после утренних обстрелов со стороны Украины. Благодарю наших энергетиков за работу. Им зачастую приходится действовать в крайне непростых условиях, — отметил Хоценко.

Напомним, что Горловка подверглась обстрелу сегодня утром. В результате украинской агрессии ранения получили два мирных жителя 1960 и 1968 годов рождения. Кроме того, в населенном пункте были обесточены 15 трансформаторных подстанций, 8 котельных, больница, школа, детсад, без энергоснабжения 2406 абонентов Никитовского района и района шахты им. Изотова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке ранены два мирных жителя, без света остались более двух тысяч абонентов

Украинские боевики продолжают обстреливать прифронтовой город (подробнее)