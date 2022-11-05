ДНР и Сирия договорились о культурном взаимодействии

Стороны могут организовать совместную концертную деятельность (архивное фото). Фото: МДТ им. Бровуна

Донецкая Народная Республика и Сирия начали разработку программы культурного взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

— В данный период времени ведется разработка программы по взаимному приему театрально-концертных организаций Сирии и Донбасса, — отметили в Минкульте.

Кроме того, до конца года ожидается поездка представителей сферы культуры и искусства Республики в САР для обмена опытом.

Напомним, что ранее представители Донецкой Народной Республики в составе российской делегации встретились с Президентом Сирийской Арабской Республики Башар Асадом. Тогда Президент Сирии поздравил жителей ДНР с успешным проведением референдума присоединении к Российской Федерации. Стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимодействия Донецка и Дамаска и договорились о продолжении продуктивных коммуникаций.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР восстановят музей имени Архипа Куинджи, поврежденный обстрелами ВФУ

В Республике планируют восстанавливать и другие учреждения культуры (подробнее)