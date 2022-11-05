Новосибирская область отремонтировала 40 объектов теплоснабжения в ЛНР

Котельные были запущены в двух образовательных учреждениях района. Фото: t.me/glava_lnr_info

В Беловодском районе Луганской Народной Республике отремонтированы сорок объектов теплоснабжения. Благодаря помощи Новосибирской области в районе были запущены котельные в двух учебных учреждениях — лицее «Лидер» и «Городищенской средней школе». Об этом рассказал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Сегодня, благодаря помощи Новосибирской области, в Беловодском районе запущены котельные в еще двух учебных заведениях – ГОУ ЛНР «Беловодский лицей «Лидер» и ГОУ ЛНР «Городищенская средняя школа». Всего регионом-шефом завершены работы на 40 объектах теплоснабжения, — отметил лидер Республики.

Леонид Пасечник подчеркнул, что подготовка к зимнему периоду и газификация освобожденных районов Республики остается приоритетным вопросом, а наследство, оставленное украинской властью — устаревшее, а в большинстве случаев аварийное, котельное оборудование.

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