ВФУ обстреляли Сватово в ЛНР, применив РСЗО HIMARS

Украинские боевики продолжают обстреливать территории Республик. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике. В результате обстрела разрушены пять гаражей и два автомобиля. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS) разрушено 5 гаражей и 2 автомобиля, — отметили в СЦКК.

В ведомстве также подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь в 01:20 ночи.

Кроме того, вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике с применением РСЗО HIMARS. Было выпущено две ракеты около 10:00 5 ноября.

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